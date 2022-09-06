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В прямом эфире: инсульт ведущей NBC
06.09.2022 09:18 Евгения Маркова

В прямом эфире: инсульт ведущей NBC

Джули Чин, ведущая новостей телеканала NBC в Талсе, штат Оклахома, рассказала, что перенесла начало инсульта во время прямой телетрансляции. Журналистка вела выпуск новостей в субботу утром, когда начала запинаться и не могла прочитать слова прямо перед собой на телесуфлере.

В длинном посте в Facebook Чин объяснила, что сначала она внезапно почувствовала себя плохо, "частично потеряла зрение на один глаз", а чуть позже почувствовала, что у нее онемели руки.

Телеведущая сказала, что она "отчаянно пыталась продолжать, но просто не могла выговорить слова".
 



После того, как ее коллеги поняли, что что-то не так, они позвонили в 911. Служба спасения доставила ведущую в больницу, где она в настоящее время проходит обследование. Предварительный диагноз, который ставят врачи — прединсультное состояние.

Чин сообщила, что с ней все будет в порядке и она скоро вернется в кресло ведущего новостей после завершения обследования.

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