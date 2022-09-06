



В прямом эфире: инсульт ведущей NBC

Джули Чин, ведущая новостей телеканала NBC в Талсе, штат Оклахома, рассказала, что перенесла начало инсульта во время прямой телетрансляции. Журналистка вела выпуск новостей в субботу утром, когда начала запинаться и не могла прочитать слова прямо перед собой на телесуфлере.



В длинном посте в Facebook Чин объяснила, что сначала она внезапно почувствовала себя плохо, "частично потеряла зрение на один глаз", а чуть позже почувствовала, что у нее онемели руки.



Телеведущая сказала, что она "отчаянно пыталась продолжать, но просто не могла выговорить слова".



Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf — Mike Sington (@MikeSington) September 5, 2022

После того, как ее коллеги поняли, что что-то не так, они позвонили в 911. Служба спасения доставила ведущую в больницу, где она в настоящее время проходит обследование. Предварительный диагноз, который ставят врачи — прединсультное состояние.Чин сообщила, что с ней все будет в порядке и она скоро вернется в кресло ведущего новостей после завершения обследования.