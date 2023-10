В США снова штурмовали Капитолий

В США произошло повторное “взятие Белого Дома”. Не так давно, во время каденции Дональда Трампа, в Капитолий ворвалась толпа людей и даже произошла перестрелка. После чего масса людей была арестована.



На этот раз сторонники палестинцев проникли в Президентский дворец и стали требовать прекратить обстрел Газы. Причем сторонники всего этого действия тоже были не простые. Рашида Тлаиб, представительница Республиканской партии и действующий член Конгресса подстрекала толпу снаружи идти в здание.



Today we just witnessed the worst attack on our democracy in history.



Far-left extremists stormed Capitol Hill.



Rashida Tlaib incited the crowd outside the Capitol. A sitting member of Congress.



Never Forget the 10/18 insurrection.



We need to see 22-year sentences for the… pic.twitter.com/LUhTwXoAJp