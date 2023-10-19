В США снова штурмовали Капитолий
В США произошло повторное “взятие Белого Дома”. Не так давно, во время каденции Дональда Трампа, в Капитолий ворвалась толпа людей и даже произошла перестрелка. После чего масса людей была арестована.
На этот раз сторонники палестинцев проникли в Президентский дворец и стали требовать прекратить обстрел Газы. Причем сторонники всего этого действия тоже были не простые. Рашида Тлаиб, представительница Республиканской партии и действующий член Конгресса подстрекала толпу снаружи идти в здание.
Today we just witnessed the worst attack on our democracy in history.— End Wokeness (@EndWokeness) October 18, 2023
Far-left extremists stormed Capitol Hill.
Rashida Tlaib incited the crowd outside the Capitol. A sitting member of Congress.
Never Forget the 10/18 insurrection.
We need to see 22-year sentences for the… pic.twitter.com/LUhTwXoAJp
Впрочем, истории таких бунтов всегда завершаются прибытием полиции и арестами, так было и на этот раз. Спустя довольно небольшое время, появилась полиция и стала арестовывать непрошенных гостей.