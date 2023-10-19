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В США снова штурмовали Капитолий
19.10.2023 07:15 Катя Шульц

В США снова штурмовали Капитолий

В США произошло повторное “взятие Белого Дома”. Не так давно, во время каденции Дональда Трампа, в Капитолий ворвалась толпа людей и даже произошла перестрелка. После чего масса людей была арестована.

На этот раз сторонники палестинцев проникли в Президентский дворец и стали требовать прекратить обстрел Газы. Причем сторонники всего этого действия тоже были не простые. Рашида Тлаиб, представительница Республиканской партии и действующий член Конгресса подстрекала толпу снаружи идти в здание.


Впрочем, истории таких бунтов всегда завершаются прибытием полиции и арестами, так было и на этот раз. Спустя довольно небольшое время, появилась полиция и стала арестовывать непрошенных гостей.

 

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