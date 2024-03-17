



В США растут продажи препаратов для похудения

Согласно данным IQVIA, за неделю, закончившуюся 8 марта, в США было выписано 77 590 новых рецептов на мощный препарат для снижения веса Zepbound компании Eli Lilly (LLY.N), что впервые с момента запуска превысило число рецептов на конкурирующий препарат от ожирения Wegovy компании Novo Nordisk (NOVOb.CO).



На той неделе в США было выписано на 6 000 рецептов меньше Wegovy, но Novo сохранила лидерство по общему количеству выписанных за неделю рецептов над Zepbound на 25 307, согласно данным, опубликованным JPMorgan.



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Lilly начала продажи Zepbound в США в декабре, более чем через два года после одобрения Wegovy в июне 2021 года.

Акции Lilly и Novo снизились примерно на 1 и 2 % соответственно на фоне падения широкого рынка.



В борьбе за новых пациентов, желающих похудеть, на карту поставлен рынок, объем которого, по мнению аналитиков, достигнет не менее 100 миллиардов долларов к концу десятилетия. Спрос пока значительно опережает предложение, поскольку потребители устремляются к новым методам лечения, которые, как было показано, позволяют снизить вес на 20 %.

