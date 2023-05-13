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В США расследуют утечку данных более 230 тысяч госслужащих
13.05.2023 17:32 Ирина Демьянова

В США расследуют утечку данных более 230 тысяч госслужащих

Личная информация 237 тысяч нынешних и бывших сотрудников федерального правительства США попала в сеть в результате утечки данных в Министерстве транспорта (USDOT), сообщили источники Reuters .

Утечка данных затронула системы обработки транзитных льгот TRANServe, которые возмещают государственным служащим некоторые расходы на поездки на работу. Неясно, была ли какая-либо личная информация использована в преступных целях.

В заявлении для Reuters Министерство транспорта и связи США заявило, что утечка не повлияла ни на одну систему безопасности транспортировки. Однако не уточнило, кто может быть ответственен за утечку данных.

Министерство расследует взлом и заморозило доступ к системе транзитных льгот до тех пор, пока она не будет защищена и возобновлена.

Утечка данных затронула 114 тысяч нынешних и 123 тысяч бывших сотрудников.



 

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