



В США расследуют утечку данных более 230 тысяч госслужащих

Личная информация 237 тысяч нынешних и бывших сотрудников федерального правительства США попала в сеть в результате утечки данных в Министерстве транспорта (USDOT), сообщили источники Reuters .



Утечка данных затронула системы обработки транзитных льгот TRANServe, которые возмещают государственным служащим некоторые расходы на поездки на работу. Неясно, была ли какая-либо личная информация использована в преступных целях.



В заявлении для Reuters Министерство транспорта и связи США заявило, что утечка не повлияла ни на одну систему безопасности транспортировки. Однако не уточнило, кто может быть ответственен за утечку данных.



Министерство расследует взлом и заморозило доступ к системе транзитных льгот до тех пор, пока она не будет защищена и возобновлена.



Утечка данных затронула 114 тысяч нынешних и 123 тысяч бывших сотрудников.







