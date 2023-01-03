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В США не смогли избрать спикера Палаты представителей с первого раза
03.01.2023 21:52 Ольга Белозерова

В США не смогли избрать спикера Палаты представителей с первого раза

 Палата представителей Конгресса США не смогла избрать спикера с первого раза.

Это произошло впервые за 100 лет, и теперь Палата представителей должна будет провести повторное голосование. Об этом сообщают РИА Новости.

Республиканец Кевин Маккарти не получил необходимых для победы 218 голосов и отстал от своего конкурента. Маккарти получил 203 голоса, а демократ Хаким Джефрис - 212.

Отмечается, что конгрессменам всего 14 раз в истории не удавалось избрать спикера в первом раунде голосования и подобного не происходило с 1923 года.

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