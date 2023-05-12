



В США наблюдают рекордный приток мигрантов

В Соединенных Штатах наблюдается рекордный приток мигрантов через границу с Мексикой, поскольку завершились ограничения, принятые в эпоху пандемии COVID-19. Администрация Джо Байдена обещает, что ее приграничная стратегия будет успешной.



Об этом сообщает The Washington Post.



Количество нелегальных пересечений американской границы на этой неделе превысило 10 тысяч в день, что является самым высоким уровнем за всю историю.



Срок действия иммиграционных ограничений — так называемая глава 42 — закончился с началом суток 12 мая, и тысячи мигрантов двинулись к американской границе. Наиболее загружены пограничные центры в долине Рио-Гранде и Эль-Пасо в Техасе, а также два района в Аризоне.



Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас предупредил, что "люди, прибывающие на границу незаконным путем, будут считаться не имеющими права на убежище". Он также предупредил, что 24 тысяч сотрудников и офицеров пограничной службы, а также тысячи военнослужащих готовы обеспечить соблюдение порядка.



В последние три года пограничные агенты США использовали правила, связанные с пандемией, введенные во время администрации Дональда Трампа. Они позволяли без промедления депортировать людей, пересекающих границу.



Теперь администрация Джо Байдена заменяет пандемические меры на новую чрезвычайную политику, которая упростит властям депортацию искателей убежища, пересекающих границу нелегально, и в то же время расширит возможности для мигрантов подавать документы, чтобы легально добраться до Соединенных Штатов.



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