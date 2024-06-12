



В США двое мужчин пытались продать иранскую нефть Китаю в обход санкций

В США двое мужчин из Техаса предстали перед судом присяжных в ноябре за попытку продать иранскую нефть в нарушение санкций, введенных Вашингтоном. Кроме того, арестованных обвиняли в сговоре с целью отмывания денег. Оба были приговорены к 45 месяцам тюремного заключения, сообщает Министерство юстиции США.



Чжэньюй Ван, 43 года, гражданин Китая, и Дэниел Рэй Лейн, 42 года, из МакКинни, штат Техас, вместе с сообщниками планировали совершить сделку в обход экономических санкций США против Ирана. Они пытались содействовать покупке санкционной нефти у Ирана, скрывая ее происхождение. После чего нефть планировали продать на нефтеперерабатывающий завод в Китае, говорится в заявлении ведомства.



Лейн был президентом частной компании Stack Royalties, базирующейся в Техасе, которая продает права на добычу нефти и газа инвестиционным фондам и группам прямых инвестиций.



Адвокат Лейна Пол Хетцнекер сообщил Reuters в конце прошлого года, что дело было под контролем тайных агентов от правительства. Лейну предлагали “миллионы долларов прибыли”, если он примет участие в схеме, после того, как первоначально отвергли их подходы. Адвокат назвал это дело “возмутительным примером злоупотребления властью”.



В 2020 году им и трем другим лицам были предъявлены обвинения в Окружном суде Восточного округа Пенсильвании. Как показали судебные протоколы, по крайней мере двое сообщников с тех пор признали себя виновными.



Китай является единственным в мире крупным импортером иранской нефти, несмотря на санкции, которые бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вновь ввел в отношении экспорта нефти Тегерана в 2018 году после выхода США из иранской ядерной сделки 2015 года между Тегераном и шестью мировыми державами.



