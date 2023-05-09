



В США археологи обнаружили подводное кладбище и больницу XIX века

Археологи обнаружили остатки больницы и кладбища 19 века на острове недалеко от национального парка Драй Тортугаса (Флорида). И кладбище, и больница оказались полностью затоплены.



Первоначально это место было обнаружено в августе 2022 года аспирантом университета Майами.



После того как госпиталь был заброшен, американские военные использовали его в качестве морского госпиталя между 1890 и 1900 годами.



Больница, заброшенная в 1873 году, когда-то использовалась для карантина больных желтой лихорадкой. По мере того как население вокруг форта росло, рос и риск инфекционных вспышек. Желтая лихорадка была на острове на протяжении 1860-х и 1870-х годов. Десятки людей умерли от болезни.



На кладбище, ныне известном как кладбище Форт-Джефферсон-Пост, до сих пор удалось опознать только одного человека, хотя считается, что в период с 1890 по 1900 год там были похоронены десятки американских солдат. Многие заключенные также были похоронены на этом месте.



“Эта интригующая находка подчеркивает потенциал нерассказанных историй в национальном парке Драй Тортугас, как над водой, так и под водой, — сказал Джош Марано, морской археолог национальных парков южной Флориды и руководитель проекта исследования. - Хотя большая часть истории форта Джефферсон сосредоточена на самом укреплении и некоторых его печально известных заключенных, мы активно работаем над тем, чтобы рассказать истории порабощенных людей, женщин, детей и гражданских рабочих”.



Единственный человек, которого еще не идентифицировали, Джон Грир, работал чернорабочим в форте и умер 5 ноября 1861 года. Могила Грира была сделана из той же граувакки, которая использовалась для строительства первого этажа форта Джефферсон.



Все еще предпринимаются усилия, чтобы узнать больше о жизни Грира и идентифицировать другие могилы.





