



В Пентагоне заверили: денег на помощь Украине хватит

У Министерства обороны США имеется достаточное финансирование для удовлетворения потребностей Украины до окончания текущего фискального года, который завершается 30 сентября. Такое заявление сделала заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в среду, 30 августа.



Она отметила, что с начала активных действий Российской Федерации на территории Украины, США регулярно оказывают помощь Украине. И сейчас в Пентагоне имеется достаточное финансирование, чтобы удовлетворить потребности украинского народа до конца текущего фискального года.



"Мы уверены в наличии необходимых средств. Как известно, был подан запрос на дополнительное финансирование для Украины, и мы надеемся, что Конгресс одобрит этот запрос", – заявила Сабрина Сингх.