



В Пентагоне прозвучал неудобный вопрос об Израиле и Украине

У заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх спросили, почему США ставят условия применения американского оружия Украине, и не ставят такие условия Израилю.



"Ми довіряємо ізраїльтянам більше, ніж українцям?"



В заступниці речника Пентагону спитали, чому США ставлять умови застосування американської зброї Україні, і не ставлять таких умов Ізраїлю. Ось її відповідь. pic.twitter.com/qAxhIy1MjE — Голос Америки Українською (@holosameryky) October 18, 2023

Ответ был таков, что Украина очень ответственно использует кассетные боеприпасы, потому что когда война закончится, не должно быть угрозы для населения Украины из-за кассетных зарядов. Русские тоже их используют в этой войне.Израиль, в свою очередь, очень давний партнер США в этом регионе, и от Израиля также потребовали вести себя в соответствии с законами войны относительно мирного населения, и надо понимать, что 7 октября стал для Израиля своим 11 сентября, на них напали.