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В Пентагоне прозвучал неудобный вопрос об Израиле и Украине
19.10.2023 07:33 Катя Шульц

В Пентагоне прозвучал неудобный вопрос об Израиле и Украине

У заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх спросили, почему США ставят условия применения американского оружия Украине, и не ставят такие условия Израилю.


Ответ был таков, что Украина очень ответственно использует кассетные боеприпасы, потому что когда война закончится, не должно быть угрозы для населения Украины из-за кассетных зарядов. Русские тоже их используют в этой войне.

Израиль, в свою очередь, очень давний партнер США в этом регионе, и от Израиля также потребовали вести себя в соответствии с законами войны относительно мирного населения, и надо понимать, что 7 октября стал для Израиля своим 11 сентября, на них напали.


 

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