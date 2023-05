В Нью-Йорке выпускница юрфака обвинила Израиль в "неизбирательных убийствах"

Возмущенные критики требуют лишить CUNY миллиардов долларов финансирования налогоплательщиков после того, как выпускник юридического факультета выступил с "наполненной ненавистью и опасной" вступительной речью, в которой разорвал "фашистов" полиции Нью-Йорка и Израиль, пишет The New York Post.



В своей выпускной речи 12 мая на юридическом факультете городского университета Нью-Йорка новоиспеченная выпускница Фатима Муса Мохаммед призвала к "революции", чтобы бросить вызов "превосходству белых" в правовой системе, в то же время раскритиковав городских полицейских и американских военных и заявляя, что Израиль совершает "неизбирательные" убийства.



"Эта наполненная ненавистью и опасная речь была представлена ​​вам @CUNY и оплачена налогоплательщиками Нью-Йорка, — написал в Твиттере Симха Эйхенштейн , член законодательного собрания штата от Демократической партии, представляющий Бруклин. - Имейте это в виду, когда в следующий раз наши избранные лидеры подчеркнут свою приверженность борьбе с антисемитизмом".



Конгрессмен Ричи Торрес (штат Нью-Йорк) сказал: "Представьте, что вы настолько обезумели от ненависти к Израилю как к еврейскому государству, что сделали это темой своей вступительной речи на выпускном юридическом факультете".



Во время своего выступления Мохаммед обвинила школу в том, что она преследует "корыстные интересы", и что она "по-прежнему подводит нас", продолжает "обучать и сотрудничать с фашистской полицией Нью-Йорка , военными»" и "обучать [израильских] солдат осуществлять это насилие во всем мире".



Она также назвала правовую систему США "проявлением превосходства белых, которое продолжает угнетать и подавлять людей в этой стране и во всем мире".



Она призвала своих однокурсников продолжать "революцию" для осуществления перемен, используя свой гнев как "горючее для борьбы с капитализмом, расизмом, империализмом и сионизмом во всем мире".



Мохаммед была выбрана выпускниками 2023 года для выступления на выпускной церемонии.



Барри Гроденчик, бывший член городского совета от Демократической партии, согласился с оценкой выступления Мохаммеда членом палаты представителей Торресом, написав: "@Ричи Торрес здесь на высоте. Эта ненавистница может изливать свою ненависть, где ей заблагорассудится, но это не должно происходить в финансируемой государством юридической школе @CUNY. Ее антисемитизм разрушил это начало, и оно должно быть решительно осуждено и не должно быть санкционировано государственными средствами".



Член совета Ари Каган, недавно покинувший Демократическую партию и ставший республиканцем, назвал это обращение "гнусной антиамериканской и антиизраильской речью, пропагандирующей ненависть".



"Абсолютно неприемлемая выпускная речь для учреждения, финансируемого налогоплательщиками. @CUNY и @CUNY Law должны немедленно осудить эту ненавистническую речь и принять все необходимые меры для устранения такой опасной риторики!" — написал он в Tвиттере .



Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, которого Мохаммед лично раскритиковала в своем выступлении, сказал в своем заявлении: ЭМы не можем позволить, чтобы слова негатива и разногласий были единственными, которые слышат наши ученики".



Член городского совета Инна Верников, республиканец из Бруклина, сказала, что речь выпускника стала серьезным знаком того, как может выглядеть будущее закона в городе.



"Если у кого-то были сомнения относительно того, что происходит в @CUNY, и если слушание, которое мы провели, вас не убедило, вот оно: мерзкая, беззастенчивая ненависть к Америке, Израилю, полиции Нью-Йорка и демократии, — написала она в Твиттере . - Я не могу представить себя выпускником, сидящим в аудитории. Это будущие юристы Нью-Йорка. @CUNY есть комментарий?".



Представитель CUNY сообщил The Post в своем заявлении в понедельник: "Выпускники 2023 года выбрали спикеров, которые произнесли поздравления и высказали свои собственные взгляды на защиту социальной справедливости. Как и все подобные речи, они отражают голоса этих людей".