В Миннеаполисе на пропалестинских демонстрантов совершен наезд

В понедельник, 23 октября, в Миннеаполисе был совершен наезд на демонстрантов, вышедших на пропалестинский митинг.



Этот момент засняли на видео.



Пропалестинские демонстранты устроили "забастовку" в Линдейле. Во время мероприятия автомобиль въехал в толпу.



Из машины велась стрельба и запускались петарды. После атаки нападающие скрылись. В настоящее время их разыскивают. Информация о пострадавших уточняется.

Minneapolis - Around 1:45 pm as pro-Palestine demonstrators held a 'die-in' at Lyndale/Hennepin, an alleged counter-protester drove into the crowd, possibly firing a a gun or firecracker while driving away.



Our drone footage paired w/ audio from on the ground shows the incident: pic.twitter.com/I3C4ll6UtH