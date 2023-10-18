



В Белом доме подтвердили поставку в Украину ракет ATACMS

США передали Украине ракеты большой дальности ATACMS. Об этом заявила представитель Совета национальной безопасности Администрации президента Эдриенн Уотсон.



"Мы надеемся, что ATACMS значительно повысят возможности Украины на поле боя без риска для нашей собственной боеготовности", - отметила Уотсон.



По ее словам, дальность действия отправленных ракет - 165 км, причем максимальная дальность этого оружия составляет около 305 км.



Как сообщало издание Politico, ссылаясь на осведомленные источники, Вашингтон в прошедшие недели негласно поставил Киеву ракеты большой дальности ATACMS.



"Вашингтон секретно поставил это вооружение в прошедшие недели. Поставки и применение их на поле боя подтвердили люди, знакомые с ситуацией", - уточнило издание.



По информации Politico, США впервые предоставили Украине оборудование, способное поражать цели "далеко за линией фронта".



В сентябре президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал направить Киеву небольшое число ракет ATACMS, сообщал телеканал NBC News.