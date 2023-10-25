



В Аризоне началось обучение украинских пилотов на F-16

В американском штате Аризона началось обучение украинских летчиков пилотированию на самолетах F-16.



Об этом говорится в заявлении представителя ВВС США, предоставленном журналу Air & Space Forces Magazine.



"По словам представителя ВВС, "небольшое количество" украинских пилотов приступило к обучению "основам пилотирования F-16" в 162-м крыле ВВС Национальной гвардии штата Аризона в начале этой недели", - отмечается в сообщении.



Также в заявлении уточняется, что программа обучения продлится несколько месяцев и будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота.



Кроме этого, стандартный курс подготовки пилотов занимает около шести месяцев, однако американские официальные лица сообщают, что украинские летчики вряд ли будут следовать стандартной модели, поскольку данный курс обучения будет соответствовать необходимости Украины в защите своего неба от российских воздушных ударов. Украинских пилотов также обучают и европейские страны.



"Подготовка пилотов F-16, как правило, включает в себя значительное количество аудиторных занятий и тренажеров, а также тренировки в воздухе. Иностранные пилоты F-16 также должны пройти обучение английскому языку, которое началось в прошлом месяце на авиабазе Лэкленд (штат Техас)", - подчеркивается в сообщении.