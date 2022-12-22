



Установлена причина внезапной смерти актрисы Чарлби Дин

Причину смерти 32-летней Чарлби Дин установил судмедэксперт из Нью-Йорка.



Звезда "Треугольника печали", Чарлби Дин Крик, скончалась от неожиданной и внезапной болезни в августе. Сразу после смерти причину трагедии установить не удалось.



Представитель Главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка подтвердил в среду, что актриса умерла от бактериального сепсиса. Сепсис "был осложнением асплении (отсутствие селезенки)".



Смерть южноафриканской актрисы признали несчастным случаем.



Бактериальный сепсис начался после того, как она была инфицирована бактерией Capnocytophaga. Хотя инфекция встречается редко, существуют различные виды Capnocytophaga, которые развиваются во рту человека и также присутствуют во рту собак и кошек. Люди с аутоиммунными проблемами и без селезенки особенно восприимчивы к их воздействию.



Неясно, был ли причиной заражения модели укус или облизывание животным, поскольку судмедэксперт не обнародовал полноые результаты вскрытия.



Брат актрисы Алекс Джейкобс рассказал журналу Rolling Stone, что у его сестры появились "незначительные" симптомы и вскоре она попросила своего жениха Люка Волкера отвезти ее в отделение неотложной помощи. Она умерла всего через несколько часов.



"Это произошло буквально в течение дня: у нее заболела голова, она разбудила своего парня и сказала: "Пожалуйста, отвезите меня в больницу", — рассказал Джейкобс Rolling Stone.



Джейкобс рассказал, что Дин попала в "очень, очень тяжелую автомобильную аварию" примерно в 2009 году, после чего врачи удалили ей селезенку.