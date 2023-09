Участники фестиваля в США оказались в ловушке в пустыне из-за наводнения

В американском штате Невада десятки тысяч участников фестиваля Burning Man оказались в ловушке в пустыне из-за наводнения.



По данным информационного агентства Reuters, въезд и выезд невозможен из-за размытых дорог.



"Дождь за последние 24 часа создал ситуацию, которая требовала полной остановки движения транспортных средств в лагере", - сообщает Бюро управления земельными ресурсами США.



Уточняется, что синоптики прогнозируют усиление дождей в ближайшие дни, потому участники фестиваля, которые уже прибыли на место его проведения, там застряли. Им порекомендовали экономить продукты и воду.





73,000 fans stuck at The Burning Man festival and don't have a way in or out due to flooding.... yikes. #burningman #Trending pic.twitter.com/ZC1TuqK8Oh — Aldrich (@observer888888) September 2, 2023

When you go to Burning Man for fun in the desert but it rains six inches and floods and you think you're just going to drive out of the mud because you have a Jeep Wrangler.#BurningMan #BurningMan2023 pic.twitter.com/8MJ12wUYjF — 🌈 Tess T. Eccles-Brown, PhD (@TTEcclesBrown) September 3, 2023