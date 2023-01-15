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"Ты совершаешь геноцид": пропалестинские студенты атаковали Камалу Харрис
15.01.2023 16:14 Ольга Белозерова

"Ты совершаешь геноцид": пропалестинские студенты атаковали Камалу Харрис

Протестующие студенты из Мичиганского университета скандировали антисемитские и антисионистские лозунги в адрес вице-президента США Камалы Харрис, вплоть до обвинения ее в геноциде из-за ее поддержки Израиля.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Харрис посетила Мичиганский университет в четверг, чтобы поговорить в университетской аудитории о состоянии климатической политики, студенческой активности и экологической справедливости в Соединенных Штатах. 

Пропалестинские студенты с палестинскими флагами протестовали за пределами аудитории.

"Камала, Камала, ты не можешь спрятаться, ты совершаешь геноцид", - заявили протестующие. 
 


"Администрация Байдена-Харрис, как и ее предшественники… причастна к уничтожению палестинского народа и его родины", - заявила одна из участниц демонстрации.

Среди других пропалестинских лозунгов студенты кричали: "от реки до моря, Палестина будет свободна" и "ни одного никеля, ни одного цента, никаких больше денег за преступления Израиля". 

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