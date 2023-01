"Ты совершаешь геноцид": пропалестинские студенты атаковали Камалу Харрис

Протестующие студенты из Мичиганского университета скандировали антисемитские и антисионистские лозунги в адрес вице-президента США Камалы Харрис, вплоть до обвинения ее в геноциде из-за ее поддержки Израиля.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Харрис посетила Мичиганский университет в четверг, чтобы поговорить в университетской аудитории о состоянии климатической политики, студенческой активности и экологической справедливости в Соединенных Штатах.



Пропалестинские студенты с палестинскими флагами протестовали за пределами аудитории.



"Камала, Камала, ты не можешь спрятаться, ты совершаешь геноцид", - заявили протестующие.



“Not another nickel, not another dime, no more money for Israel’s crimes” and “From the river to the sea, Palestine will be free” chants from demonstrators outside of the Kamala Harris speech here in Ann Arbor, Michigan pic.twitter.com/WDQlQAthRM