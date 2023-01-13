



Трампу отказали в отклонении иска по делу об изнасиловании и клевете

В пятницу, 13 января, Федеральный судья не удовлетворил прошение экс-президента США Дональда Трампа об отклонении иска по делу об изнасиловании и клевете.



Об этом сообщает Reuters.



Речь идет об иске, поданном писательницей, бывшим обозревателем журнала Elle, Джин Кэрролл. Она обвинила Трампа в изнасиловании, которое тот якобы совершил в середине 90-х в раздевалке магазина на Манхеттене. Также она обвинила его в клевете за отрицание сексуального преступления и в побоях.



Кэрролл потребовала выплаты компенсации за физический и психологический ущерб, моральные страдания, оскорбление ее достоинства и удар по репутации.



В своем прошении Трамп объявил, что иск писательницы не имеет достаточных юридических оснований для рассмотрения. Однако окружной судья Льюис Каплан не согласился ни с этим аргументом, ни с другими.

