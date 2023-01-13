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Трампу отказали в отклонении иска по делу об изнасиловании и клевете
13.01.2023 20:49 Алина Груднева

Трампу отказали в отклонении иска по делу об изнасиловании и клевете

В пятницу, 13 января, Федеральный судья не удовлетворил прошение экс-президента США Дональда Трампа об отклонении иска по делу об изнасиловании и клевете.

Об этом сообщает Reuters.

Речь идет об иске, поданном писательницей, бывшим обозревателем журнала Elle, Джин Кэрролл. Она обвинила Трампа в изнасиловании, которое тот якобы совершил в середине 90-х в раздевалке магазина на Манхеттене. Также она обвинила его в клевете за отрицание сексуального преступления и в побоях.

Кэрролл потребовала выплаты компенсации за физический и психологический ущерб, моральные страдания, оскорбление ее достоинства и удар по репутации.

В своем прошении Трамп объявил, что иск писательницы не имеет достаточных юридических оснований для рассмотрения. Однако окружной судья Льюис Каплан не согласился ни с этим аргументом, ни с другими.
 

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