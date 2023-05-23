



Трампу грозит новый судебный процесс из-за высказываний на CNN

Журналистка, выигравшая дело о сексуальных домогательствах и клевете против экс-президента США Дональда Трампа, подала новый иск из-за комментариев, которые он сделал на телевидении через день после оглашения приговора.



79-летняя Э. Джин Кэрролл получила 5 миллионов долларов 10 мая и требует как минимум еще 10 миллионов долларов за комментарии, сделанные Трампом в интервью CNN. Ее адвокаты заявили, что бывший президент “удвоил ставку” на уничижительные замечания в адрес истицы.



Присяжные из девяти человек удовлетворили гражданский иск об изнасиловании Кэрролл Трампом. Также было установлено, что Трамп сделал ложные заявления, которые нанесли ущерб ее репутации.



Адвокаты Кэрролл просят о скорейшем решении, “пока она остается в добром здравии и до того, как время и внимание Дональда Трампа будут полностью поглощены его президентской кампанией”. В новом иске они заявили, что Трамп, “не испугавшись вердикта присяжных, снова злонамеренно клеветал на Кэрролл” на телеканале CNN.



“Он удвоил свои предыдущие клеветнические заявления, заявив аудитории, что “никогда не встречал эту женщину”, и что ее версия, которая подтверждена присяжными, была “фальшивкой” и “выдуманной историей”, – пишут адвокаты.



По мнению юристов, “Трамп использовал национальную платформу, чтобы унизить и высмеять Кэрролл. Он подстрекал аудиторию, легкомысленно отнестись к сексуальному насилию, оскорбил Кэрролл, намекая, что она сама напросилась, и опроверг вердикт присяжных”, – говорится в новом иске.