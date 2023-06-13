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Трамп прибыл в суд и был взят под условный арест
13.06.2023 21:53 Алина Груднева

Трамп прибыл в суд и был взят под условный арест


Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд Майами, где проходит слушание по делу о вывозе секретных материалов из Белого Дома.

Об этом сообщает CNN.

Как и в предыдущий раз, Трампа взяли под условный арест на время слушания. Если его признают виновным, экс-президенту США может грозить до 400 лет тюрьмы.

Это уже второе уголовное дело, с которым Трамп столкнулся за последнее время. Ранее против него иск подала писательница Джин Кэрролл.

Присяжные тогда признали бывшего президента США ответственным за сексуальное насилие и клевету на женщину и присудили ей компенсацию в размере 5 миллионов долларов.
 

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