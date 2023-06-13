



Трамп прибыл в суд и был взят под условный арест



Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд Майами, где проходит слушание по делу о вывозе секретных материалов из Белого Дома.



Об этом сообщает CNN.



Как и в предыдущий раз, Трампа взяли под условный арест на время слушания. Если его признают виновным, экс-президенту США может грозить до 400 лет тюрьмы.



Это уже второе уголовное дело, с которым Трамп столкнулся за последнее время. Ранее против него иск подала писательница Джин Кэрролл.



Присяжные тогда признали бывшего президента США ответственным за сексуальное насилие и клевету на женщину и присудили ей компенсацию в размере 5 миллионов долларов.

