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Трамп отказался признавать себя виновным
31.08.2023 18:18 Алина Груднева

Трамп отказался признавать себя виновным

Бывший президент США Дональд Трамп отказывается признавать себя виновным во вмешательстве выборы в округе Фултон, штат Джорджия.

Более того, он отказался от очного зачитывания ему обвинений.

Тем временем, два источника сообщили CBS News, что бывший президент США обдумывает возможность отказаться от явки в суд 6 сентября.

К данному моменту, адвокаты Рэй Смит, Кен Чесебро и Сидни Пауэлл, проходящие по тому же делу, тоже подали заявления о признании вины. Они не намерены являться в суд.

Остальные 15 обвиняемых еще не подали заявления.

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