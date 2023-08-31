



Трамп отказался признавать себя виновным

Бывший президент США Дональд Трамп отказывается признавать себя виновным во вмешательстве выборы в округе Фултон, штат Джорджия.



Более того, он отказался от очного зачитывания ему обвинений.



Тем временем, два источника сообщили CBS News, что бывший президент США обдумывает возможность отказаться от явки в суд 6 сентября.



К данному моменту, адвокаты Рэй Смит, Кен Чесебро и Сидни Пауэлл, проходящие по тому же делу, тоже подали заявления о признании вины. Они не намерены являться в суд.



Остальные 15 обвиняемых еще не подали заявления.

