Трамп опасался мести со стороны Ирана за ликвидацию Сулеймани

В новой книге Питера Бейкера и Сьюзан Глассер говорится о том, что бывший президент США Дональд Трамп боялся покушения со стороны Ирана.



Об этом сообщает The Guardian.



В книге "The Divider: Trump in the White House 2017-2021" говорится о том, что Трамп рассказал друзьям, что опасается, что Иран попытается убить его в отместку за ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани.



"На коктейльной вечеринке Трамп сказал нескольким своим друзьям из Флориды, что опасается, что Иран попытается убить его, поэтому ему пришлось вернуться в Вашингтон, где он будет в большей безопасности", - говорится в книге.