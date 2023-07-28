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Трамп об обвинениях: это меня не остановит
28.07.2023 20:48 Алина Груднева

Трамп об обвинениях: это меня не остановит

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал расширенные против него и его помощников обвинения по делу о секретных документах.

Он пообещал, что не снимет свою кандидатуру на пост президента на предстоящих выборах даже в том случае, если его признают виновным в суде.

"Они пытаются напугать людей и сочиняют обо мне ложь. Я не сделал ничего плохого", - сказал он.

Трампа обвиняют в нарушении Закона о шпионаже путем незаконного владения секретными документами, содержащими информацию о госбезопасности. Также его и его помощников обвинили в попытке удалить записи с камер наблюдения и попытке срыва расследования, которое ведет ФБР.

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