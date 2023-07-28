



Трампу предъявлены новые обвинения

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены новые обвинения по делу о секретных документах.



Об этом сообщает Fox News.



По версии прокурора, Трамп просил дворецкого Уолта Науту и менеджера по недвижимости Карлоса Де Оливейру уничтожить файлы, которые могут быть использованы против него. В отношении всех троих добавлены новые пункты в обвинительном заключении.



"В заключении добавлена новая графа по одному дополнительному пункту обвинения в умышленном хранении информации о национальной обороне", - сообщает Минюст США.



Уточняется, что Трамп просил подчиненных удалить записи с камер видеонаблюдения, на которых было запечатлен момент, как Наута выносит из хранилища ящики с секретными документами незадолго до визита в его имение в Мар-а-Лаго агентов ФБР.



"56-летний Карлос де Оливейра был добавлен в заключение из-за заговора с целью воспрепятствования действиям закона. Заменяющее обвинительное заключение также обвиняет Трампа, Де Оливейру и Науту в двух новых пунктах обвинения в препятствовании расследованию на основании утверждений о том, что обвиняемые пытались удалить видеозаписи с камер наблюдения летом 2022 года", - подчеркнули в Минюсте.



Также Де Оливейра обвиняется в ложных показаниях ФБР 13 января 2023 года. Он должен явиться в суд 31 июля.