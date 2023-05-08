



Трамп не будет давать показания в Нью-Йорке по делу об изнасиловании и клевете

Бывший президент США Дональд Трамп не будет давать показания в гражданском процессе, чтобы оспорить утверждения писательницы Э. Джин Кэрролл о том, что он изнасиловал ее в 1990-х годах, а затем оклеветал ее.



Адвокат Трампа Джозеф Такопина сообщил судье в четверг, что Трамп отказался от своего права давать показания на процессе в федеральном суде и решил не представлять защиту по делу, полагая, что присяжные сочтут, что Кэрролл не удалось привести убедительных доводов.



Окружной судья США Льюис Каплан запланировал заключительные выступления обеих сторон на понедельник. В прошлом году 79-летняя Кэрролл подала иск против 76-летнего Трампа, утверждая, что он изнасиловал ее в раздевалке универмага Bergdorf Goodman на Манхэттене в 1995 или 1996 году, а затем опорочил ее, отрицая, что это произошло.



Трамп, в свою очередь, заявил, что Кэрролл выдвинула обвинение, чтобы “стимулировать продажи своих мемуаров 2019 года”.



В видеозаписи показаний, представленной присяжным в среду, Трамп отрицал изнасилование Кэрролла.



“Это самая нелепая, отвратительная история”, – сказал Трамп на видео. “Это просто выдумка”.