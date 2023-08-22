



Трамп: меня арестуют 24 августа

Бывший президент США Дональд Трамп уверен в том, что его арестуют 24 августа прямо в здании суда.



Об этом он написал в собственной социальной сети Truth Social.



"Я отправлюсь в Атланту, в Джорджию, чтобы быть арестованным радикальным левым окружным прокурором Фани Уильямс", – спрогнозировал он.



Ранее адвокаты Дональда Трампа договорились с офисом окружного прокурора округа Фултон о том, что экс-президент США внесет залог в размере 200 тысяч долларов по делу о попытке отменить итоги выборов в 2020 году.