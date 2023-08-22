



Трамп внесет 200 тысяч долларов залога по делу вмешательства в выборы, - CNN

После встречи адвокатов Дональда Трампа с офисом окружного прокурора округа Фултон, бывший президент США согласился внести залог в размере 200 тысяч долларов.



Об этом сообщает CNN.



Ожидается, что Трамп и несколько соответчиков по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия проработают условия своего залога с офисом окружного прокурора уже в понедельник. Переговоры будут вести адвокаты экс-президента.



Также утверждается, что окружной прокурор Фани Уиллис достиг соглашения с одним из соответчиков Трампа адвокатом Джоном Истменом о залоге в размере 100 тысяч долларов.



