Новости » Новости США
Трамп внесет 200 тысяч долларов залога по делу вмешательства в выборы, - CNN
22.08.2023 10:10 Ирина Демьянова

Трамп внесет 200 тысяч долларов залога по делу вмешательства в выборы, - CNN

После встречи адвокатов Дональда Трампа с офисом окружного прокурора округа Фултон, бывший президент США согласился внести залог в размере 200 тысяч долларов.

Об этом сообщает  CNN.

Ожидается, что Трамп и несколько соответчиков по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия проработают условия своего залога с офисом окружного прокурора уже в понедельник. Переговоры будут вести адвокаты экс-президента.

Также утверждается, что окружной прокурор Фани Уиллис достиг соглашения с одним из соответчиков Трампа адвокатом Джоном Истменом о залоге в размере 100 тысяч долларов.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы