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Трамп хочет отложить судебный процесс по делу об изнасиловании
12.04.2023 07:53 Ирина Демьянова

Трамп хочет отложить судебный процесс по делу об изнасиловании

Дональд Трамп попросил американского судью отложить на четыре недели судебный процесс, назначенный на 25 апреля, по поводу того, оклеветал ли он на бывшего обозревателя журнала Elle Э. Джин Кэрролл, отрицая, что он ее изнасиловал.

В письме окружному судье Льюису Каплану на Манхэттене адвокаты Трампа заявили, что право бывшего президента США на справедливый суд требует "периода охлаждения" после недавнего "шквала предвзятого освещения в СМИ" его обвинительного заключения окружной прокуратурой Манхэттена.
 

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