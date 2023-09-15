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Сыну Байдена предъявлено обвинение
15.09.2023 07:54 Алина Груднева

Сыну Байдена предъявлено обвинение

В четверг, 14 сентября, сыну президента США Джо Байдена предъявили обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

Согласно обвинительному заключению, Хантер Байден солгал по поводу употребления наркотиков, когда купил оружие в октябре 2018 году. Тогда он боролся с пристрастием к крэку.

Обвинение выдвинуто спустя несколько недель после того, как провалилась сделка о признании вины, которая могла бы предотвратить уголовный процесс.

Он находится под следствием с 2018 года. В прошлом месяце генпрокурор США Меррик Гарланд специального советника по расследованию.

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