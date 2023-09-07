



Сыну Байдена будет предъявлено обвинение в хранении огнестрельного оружия

Специальный прокурор Дэвид Вайс планирует предъявить Хантеру Байдену, сыну президента США Джо Байдена, обвинение в хранении оружия к концу этого месяца. Об этом сообщило в среду министерство юстиции США.



"Правительство намерено добиваться возвращения обвинительного заключения по этому делу до этой даты", – сообщили в ведомстве.



Генеральный прокурор США Меррик Гарланд в прошлом месяце назначил Вайса, прокурора США в Делавэре, специальным советником по расследованию Хантера Байдена после того, как в конце июля сделка о признании вины провалилась.



Хантер Байден находится под следствием большого федерального жюри с 2018 года.