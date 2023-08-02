



Стрелявший в синагоге Питтсбурга приговорен к смертной казни

Стрелок, убивший 11 прихожан синагоги в центре еврейской общины Питтсбурга, будет приговорен к смертной казни за совершение самого смертоносного антисемитского нападения в истории США.



Роберт Бауэрс извергал ненависть к евреям и исповедовал в Интернете убеждения сторонников превосходства белой расы, прежде чем методично спланировать и осуществить убийство в синагоге "Древо жизни" в 2018 году, где собрались члены трех общин. Бауэрс, водитель грузовика из пригорода Болдуина, также ранил двух верующих и пятерых прибывших полицейских.



Федеральный суд присяжных, который признал 50-летнего Бауэрса виновным по 63 пунктам обвинения, рекомендует казнить его за нападение, последствия которого продолжают проявляться почти пять лет спустя.



Судья официально вынесет приговор позже.



Всемирный еврейский конгресс приветствует решение присяжных вынести смертный приговор питтсбургскому убийце.

