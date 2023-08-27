



Стрельба на параде в Бостоне: пострадало не менее 7 человек

Не менее семи человек пострадали в результате стрельбы во время парада, посвященного карибской культуре, в Бостоне, штат Массачусетс. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на местную полицию.



По данным телеканала, пострадавшие были госпитализированы с легкими ранениями. Полицией были задержаны несколько человек, у них изъято огнестрельное оружие.



Это уже второй за сегодня случай стрельбы на мероприятиях в Соединённых Штатах. Первый произошёл утром, в штате Оклахома. Там неизвестный мужчина открыл огонь во время школьного матча по футболу.

