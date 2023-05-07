



Стихийная свалка в Нью-Джерси: сотни фунтов макарон выброшены в лесу

Горы спагетти и макарон недавно были свалены в лесу в городе Нью-Джерси. На изображениях видно, что один местный житель и общественный деятель оценил как минимум 500 фунтов макарон.



Нина Йохновиц, которая ранее баллотировалась в городской совет городка Олд-Бридж, сказала, что в незаконных свалках в этом районе нет ничего нового.



Йохновиц поделилась изображениями в социальных сетях, отметив, что макароны были сброшены возле ручьев.



В отдельном посте она написала, что "поселок приехал и очистил потом весь бассейн реки".



Она сказала The National Desk, что никому не было предъявлено обвинение в связи со свалкой макарон, и никто не знает, откуда она взялась.



По состоянию на 2021 год Департамент охраны окружающей среды Нью-Джерси на своем веб-сайте сообщил, что "преступникам грозит штраф до 50 000 долларов и арест.

Один житель Нью-Джерси считает, что за этим стоит ветеран войны, который пытался убрать запас старой еды из дома своей покойной матери.