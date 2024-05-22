



Старший советник Трампа заявил о коррупции в прокуратуре МУС

Роберт О'Брайен, один из старших советников бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что США должны ввести санкции против высокопоставленных чиновников Международного уголовного суда в Гааге. Такое заявление О’Брайен сделал в связи с решением потребовать выдачи ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.



О'Брайен, который консультирует Трампа по вопросам внешней политики и встретился с Нетаниягу на этой неделе, об этом сообщил информационному агентству Reuters. Также советник сказал, что “мы можем наложить санкции на их банковские счета. Кроме того, можно ограничить въездные визы этих коррумпированных прокуроров”.

