



Starbucks грозит бойкот после того, как его работники поддержали ХАМАС

Призывы к бойкоту Starbucks начали распространяться в социальных сетях после того, как профсоюз компании опубликовал на X сообщения в поддержку ХАМАС.



SB Workers United, которая представляет бариста и других работников сферы обслуживания примерно из 350 филиалов по всей стране, написала: “Солидарность с Палестиной!” под фотографией одного из бульдозеров ХАМАСа, прорывающегося через ограждение безопасности. Сообщение вскоре было удалено, но возмущенные пользователи сети уже сделали скриншот, и он стал вирусным с призывом “Бойкотировать Starbucks”.



Сенатор от Флориды Рик Скотт написал: “Это отвратительно. Каждый американец должен осудить зверства, которые террористы ХАМАС, поддерживаемые Ираном, совершили в Израиле. Бойкотируйте Starbucks до тех пор, пока его руководство решительно не осудит и не примет меры против поддержки терроризма”.



“Пришло время бойкотировать Starbucks и их профсоюзы, поддерживающие терроризм. #HamasIsISIS”, – заявила Брук Гольдштейн, основатель и директор The Lawfare Project, предоставляющей бесплатные юридические услуги для защиты гражданских прав и прав человека евреев и произраильских общин во всем мире.



Starbucks поспешил дистанцироваться от своего профсоюза, заявив: “Мы однозначно осуждаем эти акты терроризма, ненависти и насилия и не согласны с заявлениями и взглядами, выраженными Workers United и ее членами. Слова и действия Workers United принадлежат им, и только им”.



В обращении к сотрудникам исполнительный вице-президент Starbucks Сара Келли повторила осуждение, но также признала “страдания палестинцев”.

“Как команда лидеров, мы хотим еще раз выразить наше глубочайшее сочувствие тем, кто был убит, ранен, перемещен и пострадал в результате террористических актов, эскалации насилия и ненависти против невинных в Израиле и Газе”, – написала она.



Профсоюз также выступил за демонстрации в поддержку ХАМАСа по всей территории США, в том числе в Айова-Сити, Чикаго и Бостоне. Один из ее лидеров, Джаз Брисак, давний сторонник ХАМАСа, поделился другими публикациями, осуждающими Израиль, назвал Израиль “государством апартеида” и отреагировал на критиков, написав: “Это не должно было считаться спорным. Права человека не подлежат обсуждению”.