



США приняли резолюцию о поддержке Израиля

В Палате представителей 392 члена двух партий приняли резолюцию о полной поддержке Израиля в войне против ХАМАСа.



"Поддерживаем Израиль, когда тот защищается от варварской войны, развязанной ХАМАСом и другими террористами. Подтверждаем право Израиля на самооборону, осуждаем войну ХАМАСа против Израиля, призываем все страны однозначно осудить войну. Призываем ХАМАС немедленно прекратить эти жестокие нападения и освободить всех живых заложников, а также вернуть тела погибших", - сказано в тексте резолюции.



Также американские законодатели осудили поддержку террористических организаций со стороны Ирана и призвали к полному соблюдению санкций, чтобы предотвратить финансирование Исламской Республикой палестинских террористических элементов.



В резолюции также выразили готовность оказать Израилю поддержку в сферах безопасности, дипломатии и разведки.