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США поднимает цены на въездные визы
09.05.2023 20:39 Наталья Богинская

США поднимает цены на въездные визы

США объявили, что с 30 мая стоимость визы в страну вырастет примерно на 15% для туристических или студенческих виз, на 8%  – для временных рабочих виз и более чем на 50% для виз инвесторов. 

Сбор за туристическую (B) и студенческую (J, F, M) визы составит 185 долларов, ранее он был 160 долларов. Сборы за рабочие визы на основании заявления работодателя – (H), (L), (O), (P) и (R) поднимутся до 205 со  190 долларов.. Плата за визу категории “Инвестор” и “Торговая виза” (E) с 205 долларов подскочит до 315.
 

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