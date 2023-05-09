



США поднимает цены на въездные визы

США объявили, что с 30 мая стоимость визы в страну вырастет примерно на 15% для туристических или студенческих виз, на 8% – для временных рабочих виз и более чем на 50% для виз инвесторов.



Сбор за туристическую (B) и студенческую (J, F, M) визы составит 185 долларов, ранее он был 160 долларов. Сборы за рабочие визы на основании заявления работодателя – (H), (L), (O), (P) и (R) поднимутся до 205 со 190 долларов.. Плата за визу категории “Инвестор” и “Торговая виза” (E) с 205 долларов подскочит до 315.

