



США перебросили в Японию установки HIMARS с дальнобойными ракетами

Командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн отметил, что США не спешат выводить ракетные установки и другое оборудование с баз японской армии на берегу Восточно-Китайского моря даже после того, как совместные учения закончились.



"Некоторое оборудование мы просто оставим здесь, до следующих совместных учений", - отметил Флинн во время посещения базы Сухопутных сил самообороны Японии на острове Амами-Осима.



До конца 2022 года на островах запланировано еще несколько совместных учений. В Японии останутся ракетные системы HIMARS с дальнобойными ракетами, противоракетные радары и пр.



Ранее стало известно, что Япония рассматривает возможность размещения тысячи крылатых ракет большой дальности для усиления своих оборонных возможностей в случае вероятных атак со стороны Китая.