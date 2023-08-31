



США перебрасывают на базу в Британии 54 истребителя F-35A

Новые истребители Соединенных Штатов, способные нести ядерное оружие, будут базироваться в Великобритании уже в этом году. Две эскадрильи F-35 были развернуты и вскоре прибудут на арендованную ВВС США базу в Лейкенхите, расположенном в британском Саффолке, сообщает The Telegraph.



Реактивные самолеты предназначены для проведения тактических ядерных бомбардировок и способны выполнять миссии воздух-воздух и собирать разведывательные данные.



Источник в обороне сообщил The Telegraph: “F-35 будут базироваться там. Они развернулись и переедут в конце этого года, если не где-нибудь в 2024”.



Военные источники назвали “важным” переход по привлечению 54 F-35, которые заменят находящиеся на авиабазе F-15.



Потенциальный возврат ядерного оружия США на территорию Великобритании эксперты назвали доказательством того, что Запад вступил в новую холодную войну.



Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командир Объединенного химического, биологического, радиологического и ядерного полка Британии и НАТО, сказал: “Это совершенно холодная война и это стратегическое противостояние. Это игра в покер. Если США размещают ядерное оружие в Великобритании, это сигнал России, что все серьезно.”



