



США открыли посольство в Королевстве Тонга, в противовес Китаю в Тихом океане

США открыли посольство в Королевстве Тонга — небольшом островном государстве в юго-западной части Тихого океана. Таким образом, Белый дом желает укрепить дипломатическое присутствие в Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю, сообщили в Государственном департаменте США.



Соединенные Штаты Америки и их региональные союзники — Австралия и Новая Зеландия обеспокоены возможными планами Китая по строительству военно-морской базы в регионе после того, как КНР в прошлом году заключила договор об обеспечении безопасности с Соломоновыми Островами.



В ответ на расширение китайского влияния в Тихоокеанском регионе, в этом году Вашингтон, после 30-летнего отсутствия, возобновил свое дипломатическое присутствие на Соломоновых Островах и продолжает сотрудничать с Вануату и Кирибати для открытия американских посольств в этих странах.



США также работают над обновлением соглашений с Маршалловыми Островами, Палау и Федеративными Штатами Микронезии об обеспечении их безопасности и защите со стороны Соединенных Штатов.



США также планируют открыть дипломатическое представительство на территории островного государства Вануату, расположенного в южной части Тихого океана, сообщил американский госдепартамент. Решение является частью стратегии Вашингтона по усилению своего дипломатического присутствия в Тихом океане на фоне стремления Китая расширить свои зоны влияния.