



США официально вернулись в состав ЮНЕСКО

США после почти пятилетнего перерыва снова стали членом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).



В штаб-квартире организации в Париже прошла официальная церемония по поднятию американского флага. На ней присутствовала гендиректор ЮНЕСКО Одри Азулай, первая леди США Джилл Байден и первая леди Франции Брижит Макрон.



Байден во время своей речи заявила о важной роли США в сохранении культурного наследия и содействии развитию образования и науки в мире.



США вышли из ЮНЕСКО 31 декабря 2018 года при президенте Дональде Трампе. Вашингтон мотивировал решение о выходе необходимостью полной, по его мнению, перестройки ЮНЕСКО, а также негативным отношением организации к политике Израиля в регионе. Израиль также объявил о выходе из ЮНЕСКО после того, как в декабре 2017 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.



В конце июня государства-члены ЮНЕСКО приняли резолюцию, одобряющую возвращение США в состав организации.