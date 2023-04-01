



США не дадут Украине ATACMS, но рассматривают другие варианты, - Милли

Соединенные Штаты не будут поставлять Украине ракеты большой дальности ATACMS, но рассматривают другие варианты, чтобы предоставить ВСУ больше возможностей на поле боя, заявил в интервью глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли изданию Defense One.



"Радиус действия ATACMS больше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность", - отметил генерал.



Милли уточнил, что есть беспилотные летательные аппараты с аналогичными возможностями, и что "британцы обладают рядом систем".



"Таким образом есть несколько других вещей, с помощью которых мы могли бы предоставить украинским военным некоторое преимущество", - добавил Милли.