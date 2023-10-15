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США начнут вывозить американцев из Израиля по морю
15.10.2023 09:40 Алина Груднева

США начнут вывозить американцев из Израиля по морю

Соединенные Штаты намерены начать эвакуацию граждан и их родственников из Израиля по морю.

Об этом сообщает посольство США в Израиле. Уточняется, что эвакуировать американцев будут на Кипр.

"Правительство США помогут гражданам и их ближайшим родственникам с действительными документами отправиться из Хайфы по морю на Кипр 16 октября 2023 года. Посадка начинается в 08:00 по местному времени. Граждане США должны прибыть на пассажирский терминал порта Хайфы не позднее 09:00. Количество мест ограничено", - предупредили в посольстве

Также продолжают осуществляться эвакуационные авиарейсы с американцами из Израиля.

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