



США начнут вывозить американцев из Израиля по морю

Соединенные Штаты намерены начать эвакуацию граждан и их родственников из Израиля по морю.



Об этом сообщает посольство США в Израиле. Уточняется, что эвакуировать американцев будут на Кипр.



"Правительство США помогут гражданам и их ближайшим родственникам с действительными документами отправиться из Хайфы по морю на Кипр 16 октября 2023 года. Посадка начинается в 08:00 по местному времени. Граждане США должны прибыть на пассажирский терминал порта Хайфы не позднее 09:00. Количество мест ограничено", - предупредили в посольстве



Также продолжают осуществляться эвакуационные авиарейсы с американцами из Израиля.