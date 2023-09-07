



США аннулируют договоры аренды нефти и газа на Аляске, выданные при Трампе

Министерство внутренних дел США в среду, 6 сентября, заявило, что аннулирует договоры аренды нефти и газа в федеральном заповеднике дикой природы. Защитники окружающей среды и группа коренных народов Аляски высоко оценили этот шаг, в то время как сенатор-республиканец от Аляски раскритиковал его.



Администрация Дональда Трампа выдала Управлению промышленного развития и экспорта Аляски (AIDEA) семь договоров аренды Арктического национального заповедника за день до инаугурации президента Джо Байдена, который пообещал защитить среду обитания белых медведей и карибу площадью 17,7 млн гектаров.



Министерство внутренних дел также заявило, что будет защищать территории Национального нефтяного резерва на Аляске, которые являются крупнейшей нетронутой общественной землей в Соединенных Штатах. Ведомство запретит новую аренду более 40% заповедника.



“Отмена всех оставшихся договоров аренды нефти и газа, выданных предыдущей администрацией в Арктическом заповеднике поможет сохранить наши арктические земли и дикую природу”, – заявил президент Джо Байден.



Экологические группы высоко оценили решение Министерства внутренних дел. Однако сенатор от Аляски Дэн Салливан раскритиковал действия ведомства.



“Среди жителей Аляски существует ощутимый гнев и разочарование по поводу неослабевающего нападения администрации Байдена на нашу экономику и нашу способность законно пользоваться нашими землями”, – сообщил сенатор.

