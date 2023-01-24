



СМИ: Байден готов передать Украине танки, чтобы повлиять на Германию

Президент США Джо Байден готов передать Украине танков Abrams, чтобы таким образом повлиять на Германию, которая пока не приняла окончательного решения о передаче украинским военным танков Leopard.



Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.



По словам источника, Байден может передать Украине 10 танков Abrams.



Также собеседник издания подчеркнул, что Германии "необходимо перестать упрямиться" и передать танки украинской армии.