Новости » Новости США
24.01.2023 17:02 Ольга Белозерова

СМИ: Байден готов передать Украине танки, чтобы повлиять на Германию

Президент США Джо Байден готов передать Украине танков Abrams, чтобы таким образом повлиять на Германию, которая пока не приняла окончательного решения о передаче украинским военным танков Leopard.

Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

По словам источника, Байден может передать Украине 10 танков Abrams.

Также собеседник издания подчеркнул, что Германии "необходимо перестать упрямиться" и передать танки украинской армии. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы