



Симпатичный парень: Байдену понравилось тюремное фото Трампа

Президент США Джо Байден 25 августа прокомментировал фотографию экс-президента Дональда Трампа после его ареста, заявив, что его главный политический соперник – “симпатичный парень”.



“Я видел его по телевидению. Симпатичный парень", – сказал Байден журналистам во время отпуска в Лейк-Тахо, штат Невада.



Президент также раскритиковал дебаты Республиканской партии, заявив, что кандидаты, претендующие на то, чтобы бросить ему вызов, “не говорили о проблемах”.



“Я не помню, чтобы они обсуждали какие-либо проблемы”, – сказал Байден. “Было много разговоров”.



“Но что они собираются делать, чтобы справиться с экономическими проблемами? Что они собираются делать, чтобы сохранить те темпы работы, которые у нас есть сейчас? Что они собираются делать с образованием?” – отметил Байден.



Трамп 23 августа сдался властям Джорджии после того, как ему было предъявлено обвинение по 13 пунктам, связанным с попыткой отменить выборы штата в 2020 году. После ареста он сфотографировался, став первым президентом в истории, сделавшим это в тюрьме.

