



Опубликовано тюремное фото Трампа после задержания

Фотография Дональда Трампа была опубликована в четверг вечером после ареста в тюрьме Атланты по более чем дюжине обвинений в уголовных преступлениях в рамках широкомасштабного уголовного дела, связанного с попытками бывшего президента США отменить его поражение на выборах 2020 года в Грузии.



Как пишет Reuters, Трамп — заключенный под номером. P01135809, согласно документам тюрьмы округа Фултон. Этот снимок стал еще одним неординарным моментом для Трампа, которому не приходилось фотографироваться во время явки в суд по трем другим уголовным делам.



Трамп разместил это фото в соцсети X (Twitter), а также в своей собственной социальной сети Truth Social. На веб-сайте его предвыборной кампании была размещена фотография вместе с посланием Трампа, защищающего его действия и просящего пожертвования.



Пост X оказался первым постом Трампа на сайте с тех пор, как его аккаунт был заблокирован после того, как толпа его сторонников штурмовала Капитолий США 6 января 2021 года. Владелец X Илон Маск восстановил аккаунт Трампа в конце прошлого года.



Трамп провел в тюрьме всего около 20 минут, прежде чем отправиться обратно в свой гольф-клуб в Нью-Джерси.



