



Шпионский скандал в США: экс-сотрудник ВВС сливал информацию о войне в Украине

63-летний Дэвид Франклин Слейтер, который до недавнего времени работал гражданским сотрудником ВВС США при Стратегическом командовании США (USSTRATCOM), якобы общался на сайте знакомств с лицом, которое выдавало себя за женщину, проживающую в Украине. В процессе общения Слейтер посылал ей отдельные секретные документы Пентагона о войне России в Украине.



Об этом сообщает Министерство юстиции США.



Будучи сотрудником STRATCOM, Слейтер имел допуск к государственной тайне, согласно документам. Он прошел обучение по надлежащему обращению с секретной государственной информацией.



"На лиц, имеющих доступ к сверхсекретной информации, возложены определенные обязанности. Обвинения против господина Слейтера ставят вопрос о том, предал ли он эти обязанности", – заявила прокурор округа Небраска Сьюзан Лер.



“Неизвестная женщина” регулярно просила Слейтера предоставлять ей конфиденциальную, непубличную, закрытую и засекреченную информацию и называла Слейтера в своих сообщениях "любимым тайным информатором" и "тайным агентом".



Сегодня, 5 марта, Слейтер предстанет перед судом в округе Небраска. В случае признания его виновным, болтуну грозит максимальное наказание в виде 10 лет заключения, трех лет освобождения под надзором и штрафа в размере до 250 тысяч долларов за каждое обвинение в сговоре с целью передачи информации, составляющей государственную тайну.

