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Шпионский скандал в США: экс-сотрудник ВВС сливал информацию о войне в Украине
05.03.2024 13:52 MIGnews.com

Шпионский скандал в США: экс-сотрудник ВВС сливал информацию о войне в Украине

63-летний Дэвид Франклин Слейтер, который до недавнего времени работал гражданским сотрудником ВВС США при Стратегическом командовании США (USSTRATCOM), якобы общался на сайте знакомств с лицом, которое выдавало себя за женщину, проживающую в Украине. В процессе общения Слейтер посылал ей отдельные секретные документы Пентагона о войне России в Украине.

Об этом сообщает Министерство юстиции США. 

Будучи сотрудником STRATCOM, Слейтер имел допуск к государственной тайне, согласно документам. Он прошел обучение по надлежащему обращению с секретной государственной информацией.

"На лиц, имеющих доступ к сверхсекретной информации, возложены определенные обязанности. Обвинения против господина Слейтера ставят вопрос о том, предал ли он эти обязанности", – заявила прокурор округа Небраска Сьюзан Лер.

“Неизвестная женщина” регулярно просила Слейтера предоставлять ей конфиденциальную, непубличную, закрытую и засекреченную информацию и называла Слейтера в своих сообщениях "любимым тайным информатором" и "тайным агентом".

Сегодня, 5 марта, Слейтер предстанет перед судом  в округе Небраска. В случае признания его виновным, болтуну грозит максимальное наказание в виде 10 лет заключения, трех лет освобождения под надзором и штрафа в размере до 250 тысяч долларов за каждое обвинение в сговоре с целью передачи информации, составляющей государственную тайну.
 

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