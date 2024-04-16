



Шаг вперед и два назад: Джонсон снова тянет голосование по Израилю и Украине

Спикер американской Палаты представителей Майк Джонсон объявил, что планирует на этой неделе продвигать пакет расходов на национальную безопасность президента США Джо Байдена, который включает военную помощь Израилю.



Однако, пытаясь умиротворить консервативное крыло своей партии, которое выступает против того, чтобы пакет представлял собой единое целое с дополнительной помощью Украине, Джонсон добавил, что он все равно попытается принять его отдельными законопроектами, а затем рассмотрит возможность перемещения их всех вместе.



Только сегодня Белый дом подтвердил, что выступает против демонтажа пакета.



