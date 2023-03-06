



Сенаторы внесут законопроект о запрете TikTok в США

На этой неделе сенаторы США представят законопроект, который запретит TikTok, заблокировав иностранные технологии, представляющие угрозу национальной безопасности, сообщил Fox News в воскресенье.



Председатель сенатского комитета по разведке Марк Уорнер в интервью Fox News Sunday в ответ на вопрос об оценке угроз, исходящих от Китая заявил:

Долгое время общепринятым мнением было то, что чем больше вы добавите Китай в мировой порядок, тем больше он изменится, и это предположение было просто неверным”.



Сенатор объяснил шаги, которые Конгресс уже предпринял для ограничения присутствия китайских технологий в США, и сказал: “На этой неделе у меня есть широкий двухпартийный законопроект, где мы собираемся сказать, что с точки зрения иностранных технологий, поступающих в Америку, у нас должен быть системный подход, чтобы мы могли запретить их, когда это необходимо”.



“Это означает, что TikTok является одной из потенциальных угроз”, – добавил Уорнер.



TikTok принадлежит китайской материнской компании ByteDance, и сенатор отметил, что согласно закону 2016 года китайские компании обязаны подчиняться решениям Коммунистической партии Китая.



“100 миллионов американцев сидят в TikTok по 90 минут в день”, – подчеркнул законодатель. “Они берут данные у американцев, а не хранят их в безопасности. Видео, которые вы смотрите продвигают идеологические нарративы Китая”.



TikTok столкнулся с растущими опасениями по поводу национальной безопасности из-за китайской материнской компании ByteDance. Вашингтон обеспокоен тем, что китайское правительство может использовать свои законные полномочия для доступа к пользовательским данным американских граждан или для распространения дезинформации.



Представитель TikTok сказал заявил в воскресенье: “Запрет США на TikTok – это запрет на экспорт американской культуры и ценностей более чем миллиарду людей, которые пользуются нашим сервисом по всему миру”.